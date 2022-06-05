«راشد»: الجيزة تشهد نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعزيز التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمشاركة التنموية في تنفيذ رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية، وما تشهده من مشروعات قومية في مختلف القطاعات التنموية.

نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية بالجيزة

وأشار محافظ الجيزة خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر إمبابة وأوسيم والوراق، بحضور النائبة فريدة الشوباشي والنائب طارق حسنين والنائب أسامة الأشموني والنائب محمود الصعيدي، وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع على المواطن، إلى أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير المحاور المرورية والبنية التحتية، وكذا القطاعات التنموية التي تشمل التعليم والصحة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول محطتي مياه الشرب والصرف للخدمة بالقيراطيين ومنشأة القناطر، بما يسهم في تحسين ضخ المياه وحل مشكلة ضعف وانقطاعات المياه بالقطاع الشمالي.

وثمن محافظ الجيزة، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يضمن الحياة الكريمة للمواطن.

تحقيق نقلة نوعية في الدولة بجميع مؤسساتها

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية، بضرورة الانتهاء من إدخال جميع المرافق للمدارس الجديدة المقرر أن تدخل الخدمة خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تحقيق نقلة نوعية في الدولة بجميع مؤسساتها.

ووجه محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة لحصر أعمال إحدى الشركات المسئولة عن رصف بعض القطاعات بحي الوراق، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال المكلفة بها طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الفنية، يتم سحب الأعمال منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع الشركات غير الجادة.

وخلال اللقاء أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لدور محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة.

حضر اللقاء هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.