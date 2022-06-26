انتهاء حجز الأضاحي والاستلام خلال أيام من مزرعة وزارة الزراعة في القناطر

أعلن المهندس سعيد الدسوقي مدير عام الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة «قطاع الإنتاج» انتهاء حجز أضاحي العيد من البقر والجاموس والغنم بالقطاع ومنافذ الوزارة، مشيرا إلى أن أسعار الاضاحي هذا العام 75 جنيه للأغنام و64 للبقري و70 للجاموسي في الكيلو اللحم الحي القائم، وأكد توافر اضاحي بكميات مناسبة للطلب وأنه جري ترقيمها لتسليمها للمستحقين والحاجزين مع بداية اول ذي الحجة وحتي يوم وقفة عيد الاضحي.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من داخل مزرعة الإنتاج الحيواني التابعة لمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة علي مساحة 23 فدان بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية والتي تعد المقصد الأول لتوريد اضاحي العيد من بقر وجاموس وغنم بأسعار مدعمه في منافذة وزارة الزراعة المختلفة.

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مزرعة القناطر علي 23 فدان

وقال المهندس سعيد الدسوقي مدير عام الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة إن مزرعة الإنتاج الحيواني بالقناطر تقع علي مساحة 23 فدانا في جزيرة الشعير، وبها مصنع للأعلاف وعنابر لتسمين العجول والابقار والاغنام ومساحة خضراء لزراعة غذاء الماشية من المنتجات الزراعية، حيث تتميز منتجات المزرعة بالرعاية الغذائية والطبية من خلال برامج للتغذية والرعاية الصحية.

حجز أضاحي العيد

وأوضح المهندس هاني كامل مهندس مزرعة الإنتاج الحيواني بالقناطر إنه يجري حجز الأضاحي عن طريق وزارة الزراعة والمنافذ المختلفة وتسليم الحاجزين إيصالات وتوجيههم للمزرعة ليتم تحديد رأس الماشية وتدوين رقم الإيصال عليها علي أن يتم التسليم في المواعيد المحددة للحاجزين.

وأكد كامل أن إنتاج المزرعة مضمون ويتبع الإشتراطات الصحية والطبية لضمان سلامة اللحوم المباعة.