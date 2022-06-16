مجازر القليوبية ترفع حالة الطوارئ وتستعد لاستقبال أضاحي العيد

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الهدف من تطوير المجارز الموجودة بمدن المحافظة هو الحفاظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب فى نقل الأمراض، وكذلك توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

وشدد المحافظ على جاهزية جميع المجارز لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، وتنظيم العمل والإشراف على الأعمال.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من المجازر بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

المجزر الآلي في القناطر الخيرية

وأضاف المحافظ، أن المجزر الآلي بمدينة القناطر الخيرية تصل طاقته الاستيعابية من 36 إلى 40 رأس يوميا، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 2800 م2، ويضم صالتين للذبيح واحدة نصف آلي والثانية يدوي، فضلا عن غرف إدارية.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، ويقوم بتنفيذ الأعمال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2، ويخدم أهالى مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وجاري الانتهاء من أعمال محطة المعالجة داخل المجزر ، تمهيدا للاستعداد لعيد الأضحى والافتتاح، إذ يتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

القليوبية تكثف الاستعدادات

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يجرى رفع كفاءته من إنارة، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنباً لحدوث حوادث وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري، والذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من رفع الأتربة والبدء بأعمال الرصف، موجها بالالتزام بالمدة الزمنية، وذلك حفاظاً وتيسيرًا على مواطني مدينة شبرا الخيمة، لافتًا إلى أن هذا الكوبري يعد شريان رئيسي لسكان شبرا الخيمة لنقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا بطريق مصر اسكندرية الزراعي.