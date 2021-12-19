«خفاجي» يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراة بآداب دمياط عن القضاء في مصر

يترأس اليوم الأحد، المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراة بجامعة دمياط الجديدة عن القضاء والنظام السياسي المصري، المقدمة من الباحث محمد محمود الطواب، إلى كلية الآداب بالجامعة بعنوان: «القضاء والنظام السياسي في مصر 1964 – 1980»، وهي الرسالة التي تتعلق بعلاقة الرؤساء بالقضاء.

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من العلماء: المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، مناقشاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة دمنهور، عضواً ومشرفاً، والدكتور محمد محمود الدوداني أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة دمياط، عضواً ومشرفاً، والأستاذ الدكتور زكريا صادق الرافعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة المنصورة، مناقشاً وعضواً.

المناقشة علنية في كلية الآداب

وتجرى المناقشة علنية بمقر كلية الآداب بجامعة دمياط الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ويحضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس ولفيف من الباحثين والدارسين بكلية الآداب المعنيين بالتاريخ المصري الحديث والمعاصر، والدارسين بكلية الحقوق ورجال القضاء والهيئات القضائية ورجال القانون والمهتمين بالشأن العام.