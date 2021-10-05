مناقشة أعمال يوسف زيدان في رسالة دكتوراة جديدة بالهند

أعلن الكاتب يوسف زيدان، عن أحدث رسالة علمية تناقش أعماله خارج مصر، مؤكدًا أنها رسالة دكتوراة بإحدى جامعات الهند، وتتناول مساهماته في الرواية العربية.

يوسف زيدان ومساهمته في الرواية العربية

وأضاف «زيدان» عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اليوم، في الهند تُناقش بجامعة (علي كره) هذه الرسالة الجامعية لنيل درجة الدكتوراة في الأدب العربي، للباحث الهندي عبد الهادي الحازمي، عنوانها: يوسف زيدان ومساهمته في الرواية العربية، دراسة نقدية».

«آمالي العلاء» العمل القادم ليوسف زيدان

وكان يوسف زيدان قد نشر مؤخرًا أول صفحة من مخطوط روايته القادمة «آمالي العلاء»، عبر فيس بوك، والتي يروي فيها إملاء العلاء «علاء الدين ابن النفيس» وقائع عصره وسيرة حياته، مع سرد المُملى عليه «شمس الدين بن عبد الله» لحياته وسيرته، فيكون السياقُ السرديُّ توازيًا بين المسارين، وتتضافر عبر فصول الرواية حياتان، إحداهما مطابقة بدقةٍ بالغة لواقع التاريخ، والأخرى خياليةٌ تمامًا، لكنها تفسّر الواقع والتاريخ.

وجاء في المخطوط: «الحمد لله وكفى والصلاة السلام على عباده المحظوظين الذين اصطفى وبعد، يقول كتب السطور وهو أهون الخلق أجمعين، الفقير المسكين المسمى نفسه أمام الناس سفير: ساعة شروق يوم الجمعة، الخامس عشر من شهر ذي القعدة، لسنة ثمان وسبعين وستمائة للهجرة، ظننت أن يومي المقبل ببطء سيكون مملا كباقي أيام الشتاء الرتيبة، لكنه لم يكن كذلك، بل ربما كان اليوم الأهم في عمري البلغ آنذاك قرابة الأربعين عاما. معظمها كالهباء الهائم في خواء الهواء».

جوائز يوسف زيدان

يشار إلى أن يوسف زيدان، مفكر وروائي مصري، حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، وصدر له حتى الآن أكثر من 70 كتابًا، ونالت أعماله جوائز دولية عديدة مثل جائزة «عبد الحميد شومان» للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات.

ونالت روايته الأشهر «عزازيل» عدة جوائز عالمية: جائزة البوكر العربية (2009)، وجائزة أنوبي (2012)، وجائزة بانيبال (2013).