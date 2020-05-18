ناقدة عن فقدان الذاكرة بالمسلسلات: التجويد المصري يجعلها غير منطقية

"فقدان الذاكرة" تيمة درامية متكررة، ومن مسلسل نحب تاني ليه، الذي أصيب فيه الفنان شريف منير، في الحلقة الـ20، بفقدان الذاكرة، أو لعبة النسيان، الذي يعتمد في درامته على فقدان دينا الشربيني، لذاكرتها، إلى جانب مسلسل فرصة تانية، والذي فقدت فيه ياسمين صبري، الذاكرة، لكن اتضح أنها تخدع الجميع.

وقالت ماجدة خير الله الناقدة الفنية، إن أبرز النماذج الدرامية التي تناولت تيمة "فقدان الذاكرة" في دراما رمضان، هو مسلسل لعبة النسيان، والذي يكاد يكون منطقيا إلى حد كبير بالمقارنة بباقي المسلسلات، لكن طول الحلقات و"المط" أفقد المشاهدين الرغبة في المتابعة.

وأوضحت "خيرالله"، لـ"الوطن"، أن فكرة البطلة التي لا تملك أي فكرة عن ماضيها لكنها تجد كل من حولها لا يحبها هي نفس فكرة الإنسان حديث الولادة الذي لا يعرف شيئا عن تاريخه، لكن الفارق أن لها تاريخ، والتشويق يكون في تقبلها للماضي أم لا، لكن المعالجة لطول الحلقات غير موفقة، خاصة وأنها منقولة عن دراما أجنبية، وبالتالي التجويد المصري جعلها خارج سياق المنطق.

النموذج الثاني في مسلسل نحب تاني ليه، والذي تؤدي بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تراها الناقدة الفنية، "مستهلكة" ولا تخدم الدراما: "مش موصلاني لحاجة" وفاقدة للإطار التشويقي والدرامي، حيث إن الأصل في استخدام هذه التيمة مغامرة الشخص لمعرفة حقيقته بنفسه أو بمساعدة من حوله.

أما مسلسل فرصة تانية، والذي تؤدي بطولته الفنانة ياسمين صبري، والتي كذبت بأنها فاقدة الذاكرة لمدة عام كامل، قالت خيرالله: "الموضوع لا يستحق التعليق للأسف".

تيمة فقدان الذاكرة ليست بجديدة على المشاهدين وخصوصا في رمضان، حيث شهد رمضان 2017، على 4 أعمال ناقشت "فقدان الذاكرة" في المسلسلات وهي الحالة ج، عشم إبليس، ريح المدام، والحصان الأسود.