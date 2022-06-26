تأجيل استشكال «الهواري» لتنفيذ حكم عودته لرئاسة نادي الشيخ زايد لـ17 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاستشكال على الحكم الصادر بعودة فكري الهواري، رئيسا لنادي الشيخ زايد، والذي طالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها 28 فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع، وهي المدة المحددة للعدول عن الاستقالة، لجلسة 17 يوليو المقبل.

حكم قضائي

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة فكري الهواري، رئيسا لنادي الشيخ زايد، حيث طالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها 28 فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع، وهي المدة المحددة للعدول عن الاستقالة، ولكن لم يقبلها مجلس إدارة النادي، رغم التراجع عنها في المدة القانونية، وهو ما أكده فكري الهواري، خلال دعوته، بأنّ مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي، تهربا من استلام طلب العدول عن الاستقالة، وتم إرسال الاستقالة إلى مديرية الشباب والرياضة، رغم العدول عنها في المدة الزمنية القانونية.

بطلان قرار قبول الاستقالة

وكانت الدعوى رقم 27221 لسنة 76 ق، طالبت ببطلان قرار وزارة الشباب والرياضة بقبول الاستقالة، وتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة كقائم بأعمال لتسيير أعمال نادي الشيخ زايد الرياضي، مطالبا بعودته رئيسا لمجلس الإدارة لمباشرة مهام عمله، واختصمت الدعوى: نادي الشيخ زايد، ووزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.