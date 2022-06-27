ما هو فيروس الحمى النزفية الذي قتل 36 عراقيا قبل عيد الأضحى؟

تصدر فيروس الحمى النزفية اهتمامات الشارع العراقي وربما العربي على مدار الأيام الماضية بعد إعلان وزارة الصحة في العراق حصر حالات إصابة جديدة يرتفع بها أعداد المصابين إلى 214 حالة والمفارقة أن بينهم 36 حالة وفاة وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

ولهذا أصدرت وزارة الصحة العراقية تحذيرات وتوجيهات مهمة للجزارين وتجار الماشية بضرورة الانتباه لبعض أعراض الحمى النزفية والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع درجة الحرارة والمغص المعوي وآلام الجسد.

معلومات عن فيروس الحمى النزفية

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن فيروس الحمى النزفية

- تنتقل الحمى النزفية عادة من الحيوانات المصابة إلى البشر عبر الدماء الملوثة واللحوم.

- كما يمكن أن تنتقل العدوى من الحشرات المصابة بهذا الفيروس إلى الإنسان.

- يرتبط انتقالها كذلك بغياب الرقابة وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية في الجزارات.

- ينتقل نتيجة التعامل مع الحيوانات المريضة التي يتم ذبحها دون فحص.

- يقول أطباء إن الفيروس يموت إن طبخ جيدا لكنه ينتقل عبر دم الحيوانات الملوثة.

- يقول خبراء إن الفيروس ينتقل من إنسان لآخر عبر الاتصال الجنسي أو اللعاب أو أي سائل في الجسم.

- تعيش في العوائل الحيوانية والتي غالبا ما تكون في البعوض والقوارض والخفافيش.

- تشمل أنواع عدة مثل حمى الضنك وحمى الإيبولا وحمى لاسا وحمى ماربورج والحمى الصفراء.

- أبرز أعراضها ارتفاع درجة الحرارة والمغص المعوي وآلام الجسم بصفة عامة.

دعوات لوقف الذبح العشوائي في العراق

وأمام انتشار فيروس الحمى النزفية وتسببه في مقتل 36 عراقيا، تطالب أصوات في العراق، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، بوقف الذبح العشوائي، والتي تحدث على أرصفة الطرق العام وتتم دون ترخيص.

ويحذر مراقبون من أن تفشي مثل هذا الفيروس من شانه أن يفاقم الضغوط على كاهل القطاع الطبي والصحي في العراق، والذي عانى بالأساس كغيره في دول العالم جراء تفشي فيروس كورونا على مدار الأعوام الماضية.