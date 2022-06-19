«الحمى النزفية» تواصل ارتفاعها في العراق وتحصد حياة 32 شخصا

لا يزال فيروس الحمى النزفية، يهدد العراقيين وخاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، وجود ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس وكذلك عدد الوفيات الناتجة عنه، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وقال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إنّ إجمالي عدد الإصابات بفيروس الحمى النزفية منذ بداية عام 2022 وحتى الآن بلغت 194 حالة إصابة بالفيروس منها 32 حالة وفاة.

4 عوامل تسببت في ارتفاع الإصابات

وحددت وزارة الزراعة العراقية، في بيان سابق لها، 4 عوامل رئيسية ساعدت على زيادة أعداد الإصابة بفيروس الحمى النزفية وهي انخفاض الكوادر البيطرية، الذبح العشوائي للحيوانات داخل المدن وبعيداً عن المجازر، عدم نظافة الحظائر الحيوانية أولاً بأول، إلى جان تقليص ساعات العمل الرسيمة ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويُعد فيروس الحمى النزفية، مرضاً معدياً، يكون ناتجًا عن مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش العديد من هذه الفيروسات في عوائل الحيوانات والحشرات مثل اليعوض والقوارض والقراد والخفافيش.

وتعود خطورة الحمى النزفية إلى أنها قد تتسبب في إحداث علة شديدة تهدد حياة المصاب بها حيث يمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، كما أنها يمكن أن تحول دون قدرة الدم على التجلط، بحسب ما ذكر موقع «مايو كلينك» المهتم بالشؤون الصحية.

أنواع الحمى النزفية الفيروسية

وأوضح الموقع الطبي أن الحمى النزفية الفيروسية، يمكن أن تتضمن عدد كبير من أنواع الحمي مثل حمى الضنك، و حمّى لاسا، وحمّى الإيبولا، و حمّى الصفراء، وحمى ماربورغال.

ومن أبرز أعراض الإصابة بمرض الحمى النزفية الحمى، والتعب، والضعف العام، آلام في المفاصل والعضلات، الشعور بالغثيان والقيء، الإصابة بالإسهال.

أما بالنسبة للأعراض الخطيرة والأكثر حدة، والتي يجب على صاحبها التوجه فوراً إلى الطبيب، نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وجود خلل وظيفي في الجهاز العصبي، الدخول في غيبوبة، الإصابة بالهذيان، الفشل الكلوي، الفشل التنفسي، الفشل الكبدي.