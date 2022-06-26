أخبار العراق.. عاصفة ترابية تؤثر على المطارات واستهداف لحقل غازي في كردستان

شهد العراق، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها العاصفة الترابية التي ضربت البلاد، ما أسفرت عن إيقاف الرحلات الجوية في مطارات عراقية، فيما استهدف صاروخ موقع للغاز في «كورمور» في إقليم «كردستان العراق»، لليوم الثالث على التوالي.

أوقفت السلطات العراقية، بشكل مؤقت الرحلات الجوية في «مطار بغداد الدولي» بسبب العواصف الترابية، وتقلص مدى الرؤية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مدير إعلام «سلطة الطيران المدني»، جهاد كاظم لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إنه سيتم استئناف الرحلات بعد زوال العاصفة.

وتعرضت عدد من المحافظات العراقية، ومن ضمنها عاصمة البلاد «بغداد» الى عاصفة ترابية شديدة.

«مطار النجف الدولي» يعلن إيقاف الرحلات الجوية لمده 3 ساعات

من جانبها، قررت إدارة «مطار النجف الدولي»، إيقاف الرحلات الجوية في المطار بسبب العاصفة الترابية لمده 3 ساعات.

بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، في بيان، إخماد حريق داخل بناية تجارية مكونة من طابقين وسط «محافظة الديوانية» دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وفي إقليم «كردستان العراق»، استهدف صاروخ حقلاً عشبياً بجوار موقع للغاز في «كورمور» بـ السليمانية شرقي الإقليم الواقع شمال العراق، لليوم الثالث على التوالي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخقبارية.

من جانبه، أشار مصدر أمني، أمس السبت، إلى أن العمليات في منشأة الغاز لم تتأثر بالهجوم، فيما دفعت مديرية «مكافحة الإرهاب» في السليمانية بتعزيزات كبيرة من «الكوماندوز» إلى الحقل الغازي.

الرئيس العراقي: الاعتداءات تستهدف استقرار البلاد

بدوره، قال الرئيس العراقي برهم صالح، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الاعتداءات هي استهداف لاستقرار البلاد وضرب للاقتصاد الوطني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وطالبت حكومة «كردستان العراق»، «بغداد» باتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الهجمات، فيما دان المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزيي، الهجوم الصاروخي على حقل «كورمور» الغازي بمحافظة السليمانية، واصفا الهجوم بالإرهابي.

وشدد دزيي، على أن حكومة إقليم «كردستان العراق» ستتخذ كافة الإجراءات لضمان رفاهية العاملين الميدانيين والسكان المحليين، فيما قال نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، إن الهجوم قد يلحق أضرارا معنوية بـ«كردستان» ويبعث على القلق.