ضبط 250 طربة حشيش بحوزة متهم بالإسماعيلية.. قيمتها 2 مليون جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

ضبط 250 إسطوانة لمخدر الحشيش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والعام ومديرية أمن الإسماعيلية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه بالقرب من مسكنه، وبحوزته 250 إسطوانة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1,750,000، مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.