8 توصيات لـ«الأعلى للإعلام» لمواجهة السوشيال ميديا.. منها كود البث المباشر

أسفرت الجلسة الحوارية التي عقدها اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور عدد من الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، لمناقشة سبل التعامل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت وتثير الفتن، عن عدد من التوصيات.

وسائل التواصل الاجتماعي

وطالب الحضور في جلسة الأعلى للإعلام بالآتي:

1- الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

2- تطبيق عقوبات مشددة على حالات الاختراق التى تتناول القيم الانسانية والدينية.

3- طالب رؤساء التحرير بدراسة تجربة المؤثرين والتواصل ما بين الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا.

4- إطلاق قواعد للمنافسات الإعلامية.

5- إسراع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار الضوابط الخاصة بالمنصات وفقا للقوانين المعمول بها فى مصر.

6- أيضًا الإسراع في إعداد دورات تدريبية متخصصة.

7- إطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل.

8- بالإضافة إلى دراسة إصدار أكواد للبث المباشر.

حذف فيديوهات نيرة

وفي وقت سابق شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التي تتناول فيديوهات القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصاً ما يتم تداوله بشأن حادث نيرة فتاة المنصورة التي راحت ضحية جريمة وحشية، وأكد المجلس أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية في هذا المجال.

وأكد رئيس المجلس، بحسب بيان أنه جرى الاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا.

وأكد المجلس في بيان له، أنه سيجرى مخاطبة «الفيس بوك»، فورا للقيام بحذف هذه الفيديوهات احتراماً للمشاعر الإنسانية لأهالي الضحايا، والحفاظ على قدسية الحياة والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير.

وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام، بأن تتبنى حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم أن يكونوا خط دفاع عن القيم الإنسانية والابتعاد عن الإثارة والتحريض، وأن تبادر المواقع الإخبارية التي تبث هذه الفيديوهات بحذفها على الفور.