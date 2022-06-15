الأعلى للإعلام: تسليم 100 ترخيص جديد وشهادة توفيق أوضاع للصحف قريبا

​أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تنظيم احتفالية خاصة لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تستكمل لجان التراخيص بالمجلس، الأسبوع المقبل، عملها في مراجعة وفحص الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الشأن لإصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، والتأكد من اكتمال شروط الإخطارات الخاصة بالصحف الورقية، للبدء في إصدار تراخيص جديدة.

تسليم التراخيص وشهادات توفيق الأوضاع

​ووجّه المجلس، الدعوة للإعلاميين والممثلين القانونيين عن 100 صحيفة ومنصة إعلامية، لحضور احتفالية تسليم التراخيص وشهادات توفيق الأوضاع التي أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له، ​وتقام الاحتفالية الخميس الموافق 16 يونيو 2022، في قاعة اميرالد بفندق الماسة بمدينة نصر.

​وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف المنصات الإعلامية، والتي اثمرت عن اصدار التراخيص الجديدة، وشهادات توفيق الأوضاع القانونية، ما يعكس رغبة متبادلة في النهوض بمنظومة الإعلام الوطني، وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة نوعية تضمن تعزيز دور ومكانة الإعلام لخدمة التنمية والأهداف الوطنية.

تعزيز حرية الوسائل الإعلامية

​وأوضح المجلس أنّه يسعى لتعزيز حرية الوسائل الإعلامية، وتوفير الضمانات والإمكانيات التي تساعد في ضبط أداء الممارسة الإعلامية والصحفية، دون إغفال أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية والصحفية، الذي يصون نبل غاياتها، ويحمي مصالح مقدمي الخدمة ومستقبليها.