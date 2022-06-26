صفوة الأصفياء لريحان كريم تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب.. فيديو

حقق المطرب ريحان كريم، من جنوب أفريقيا، نجاحاً كبيراً بأغنية «صفوة الأصفياء» والتي حققت مليون مشاهدة، والأغنية تم طرحها من ضمن ميني ألبوم جديد يحمل اسم «صفوة الأصفياء» وهو ألبوم ديني.

أغنية «صفوة الأصفياء» كلمات وألحان علي السيد والفيديو كليب تم تصويره بشكل مختلف، حيث تم طرح الأغنية يوم 1 مايو الماضي، حيث حققت الأغنية ما يقرب من مليون مشاهدة في مدة صغيرة، وتفاعل الجمهور مع أغنيته الجديدة على يوتيوب.

معلومات عن الألبوم

ويضم الألبوم 10 أغانٍ دينية ويطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتوالت التعليقات من الجمهور، محتفلين بالأغنية الجديدة، وهي تعتبر أحدث أعماله الفنية.

وحرص كريم ريحان، على تقديم ألبوم ديني مختلف، وأكد أنه سيكون هناك مفاجآت أخرى مقبلة بعد طرح هذا الألبوم.

وكان قد طرح أغنية «مولاي» كلمات أحمد اليافعي وكلمات أوديو تراث وألحان وإخراج كريم ريحان وأيضا حققت نجاحا كبيرا.

وقد سبق حقق المطرب ريحان كريم، من جنوب أفريقيا، نجاحا كبيرا بأغنية الجديدة «مولاي» والتي حققت مليون مشاهدة في أسبوع واحد فقط، ضمن ميني ألبوم جديد يحمل اسم «صفوة الأصفياء» وهو ألبوم ديني.

أغنية «مولاي» كلمات أحمد اليافعي وأوردو تراث، وألحان وإخراج ريحان كريم، والفيديو كليب جرى تصويره بشكل مختلف.