«الوطن» تنفرد بأول صور لـ عيش البطاطا.. يحقق الإكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات

قال الدكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية ورائد إنتاج الخبز من البطاطا في مصر، إنه قام بتجارب متخصصة منذ 22 عامًا لإنتاج الخبز من البطاطا والذي ثبت أنه أفضل من القمح بشكل منقطع النظير، مؤكداً أنه أنتج أصنافًا جيدة للغاية يمكنها تحقيق الإكتفاء الذاتي من الخبز خلال ثلاث أعوام فقط من مساحة محدودة من الأراضي الزراعية لا تزيد عن ربع مليون فدان فقط.

الجندي: البطاطا الجنداوي خالية من السكر وأعلى من القمح

وأوضح لـ«الوطن»، أن صنف البطاطا الجداوي الذي استنبطه خلال أبحاثه العلمية يتميز بأنه منزوع المادة السكرية وعالي البروتين والكربوهيدرات والنشويات ومضاد للأكسدة، وسبق أن تم تجربته في محافظة كفر الشيخ والوادي الجديد ولاقى ترحاباً كبيراً من المستهلكين، لكنه وطوال هذه الفترة لم يتم التجاوب معه من قبل أي من المسئولين؛ رغم مناشداته المتكررة باستخدام البطاطا كبديل للقمح وأكثر أماناً للمصابين بحساسية جلوتين القمح الذين يبلغ عددهم 5 ملايين نسمة.

الجندي: البطاطا هي البديل الأفضل للقمح والأكثر أمانًا

وأكد أن البطاطا هي البديل للقمح وحل لأزمة مصر في توفيره في ظل الأزمة العالمية، لافتًا إلى أنه يوجد في مصر ثلاث أصناف تصلح فقط لإنتاج الخبز وهي هجن البطاطا الجنداوي لانخفاض تركيز السكر بها وتميزها بأنها الأعلى في المادة الجافة، وهو ما يجعلها صالحة لإنتاج الخبز بمختلف أنواعه، حيث يمكن تجفيف البطاطا أو سلقها في إنتاج الخبز، وثبت بالتجربة أن طريقة السلق الأكثر توفيرًا والأقل هدرًا.

وتابع «الجندي»، أن كل فدان بطاطا يعطي 20 طنًا أي أن فدان البطاطا يساوي 10 أفدنة من القمح، وهو ما يشير إلى القيمة الانتاجية الضخمة للبطاطا ومع المساحة الحالية للقمح والبالغ 3.5 مليون فدان، وزراعة ما يقرب من 350 ألف فدان فقط بالبطاطا، سيتم إنتاج 10 ملايين طن يمكن من خلالها تحقيق الإكتفاء الذاتي، ولن يتم استيراد حبة قمح واحدة، حيث يمكن تحقيق ذلك خلال ثلاثة أعوام فقط في حال توافر الإرادة حيث يحتاج الأمر إلى توفير مشاتل ومساحات.

وتابع أنه خلال العقدين الماضيين زرع البطاطا الجنداوي وعجن وأنتج خبزًا منها بنسب متفاوتة مع القمح، وكان الجميع يشيد بطعمها الذي أصبح مفضلًا عن خبز القمح خاصة في محافظة الوادي الجديد، وتم تجربة الفكرة برعاية محافظ الوادي الجديد في شهر رمضان الماضي، وحظيت بإشادة الجميع من أهالي الوادي.

وأكد أن إنتاجه لهذا الصنف بدأ في عام 1993 ومنذ ذلك الوقت جرى العمل على 52 نوعًا من هجين البطاطا، وكان التفكير وقتها في إنتاج هجن متميز بصفات عالية وجودة أعلى تكون بها نسبة بروتين موازية للقمح ومضادات للأكسدة وتحتوي على فيتامينات وعناصر توازي القمح، لكن ومع الوقت تم إنتاج صنف الجنداوي وهو الأعلى قيمة في العناصر من القمح في كل تلك العناصر.

أكد أن رغيف الخبز يتميز بطعمه اللذيذ وشكله أبيض اللون مائل للأصفر وهو أطرى وأطول عمرًا وشكله «منفوش»، مشدداً أنه على أتم الاستعداد لجميع القياسات والاختبارات عليه من قبل أي جهة علمية ورسمية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم نية الحكومة لإنتاج خبز من البطاطا لتوفير القمح، مؤكداً أن الخطة تستهدف توفير مليون طن سنوياً.