عاجل.. وزير التموين: بدء استخراج الدقيق 87.5% بدلا من 82% لإنتاج الخبز البلدي

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة نسبة الاستخلاص من القمح، بمعني استخراج الدقيق 87.5 من القمح بدلا من 82% في إنتاج رغيف العيش البلدي.

التموين: رغيف العيش سيكون صحيا بنسبة أكبر

وأضاف وزير التموين، أن رغيف العيش سيكون صحيًا بنسبة أكبر بسبب زيادة نسبة النخالة فيه، فضلا عن توفير نص مليون طن من القمح، منعا لزيادة عجز الموازنة ومن اجل الحفاظ على دعم العيش.

ونوه إلى أنه سيتم البدء فيه بعد جاهزية المطاحن، وأنه تم استخدام هذا الدقيق مسبقا في أواخر الثمانينات، مؤكدا على صحة رغيف الخبز المنتج من الدقيق المستخرج من 87.5%.