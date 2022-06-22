حبس سيدة ونجلها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالجيزة.. «خانت لقمة العيش»

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بحبس سيدة خمسينية ونجلها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق التي تعمل بها السيدة بدائرة القسم.

بلاغ الشرطه عن الواقعة

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل شقتها، فانتقل على الفور رجال المباحث وتبين صحة البلاغ.

ضبط مرتكبي الحادث.. اعترفا بالسرقة

وكثف رجال المباحث من تحرياتهم، حيث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هي سيدة خمسينية تعمل لدى المجني عليها، بمساعدة نجلها، وجرى ضبطهما على الفور وبحوزتهما المشغولات المسروقة، كما أكدت التحريات أن السيدة ونجلها قاما بعرض المشغولات للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات، مقيمة بالجيزة، وذلك باستخدام أسلوب «المغافلة» إبان فترة عملها لدى المجنى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمت السيدة بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.