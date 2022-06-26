رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التموين: ندرس إنتاج رغيف العيش من البطاطا.. سنوفر للدولة 10 ملايين طن قمح

كتب:

وفاء الصعيدي
12:53 م | الأحد 26 يونيو 2022
خبز

خبز

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة تكنولوجية لطحن البطاطا من أجل استخدامها في إنتاج رغيف العيش توفيرًا للقمح.

مصر لديها اكتفاء هائل من إنتاج البطاطا

ونوه وزير التموين، إلى أنَّ مصر لديها اكتفاء هائل من إنتاج البطاطا، موضحًا أنَّ الإشكالية في طريقة تجفيف وطحن البطاطا للوصول الى دقيق مناسب منها للاستخدام في إنتاج رغيف العيش المدعم.

الإشكالية في طريقة تجفيف وطحن البطاطا

وأكّد المصيلحي أنَّ استخدام البطاطا في إنتاج رغيف العيش سيوفر للدولة 10 ملايين طن قمح.

اقرأ المزيد:

التموين: ننتظر رد روسيا لإعادة توريد القمح.. وتعاقدنا على 180 ألف طن «هندي»

التموين: فتح مخابز المحافظات الساحلية أمام المصطافين لصرف «العيش»

التموين: 10 ملايين بطاقة سجلت رقم الموبايل ويتبقي 3 ملايين ونصف

مفاجأة من مذيع «الوطن» لبائع البطاطا
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.