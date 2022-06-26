وزير التموين: ندرس إنتاج رغيف العيش من البطاطا.. سنوفر للدولة 10 ملايين طن قمح

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة تكنولوجية لطحن البطاطا من أجل استخدامها في إنتاج رغيف العيش توفيرًا للقمح.

مصر لديها اكتفاء هائل من إنتاج البطاطا

ونوه وزير التموين، إلى أنَّ مصر لديها اكتفاء هائل من إنتاج البطاطا، موضحًا أنَّ الإشكالية في طريقة تجفيف وطحن البطاطا للوصول الى دقيق مناسب منها للاستخدام في إنتاج رغيف العيش المدعم.

الإشكالية في طريقة تجفيف وطحن البطاطا

وأكّد المصيلحي أنَّ استخدام البطاطا في إنتاج رغيف العيش سيوفر للدولة 10 ملايين طن قمح.