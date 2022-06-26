رضوى هاشم تفوز بجائزة الصحافة المرئية عن فيلم الوطن «صائد البلاستيك»

أعلنت جمعية كتاب البيئة والتنمية نتيجة مسابقة البيئة والمناخ دورة سوزان زكي التي أطلقتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد كأحد مخرجات الحوار الوطني الأول للتغيرات المناخية بشرم الشيخ، حيث فازت «الوطن» بجائزة الصحافة المرئية عن فيلم الزميلة رضوى هاشم «صائد السمك» الذي يرصد أثر التلوث بالبلاستيك على النيل وكيف حولته مبادرة شبابية لفرصة ومصدر دخل للصيادين بجزيرة القرصاية.

قصة فيلم صائد السمك

ويتناول الفيلم قصة رجل سبعيني عاش عمره في صيد السمك بجزيرة القرصاية بالجيزة، ووجد الحل هو ورفاقه بمبادرة شبابية نجحت في توفير مصدر رزق لهم، بتحويلهم لجامعي بلاستيك من النيل.

وتضم المبادرة 30 صيادا للبلاستيك، يبيعون الكيلو بـ11 جنيها، لفريق مبادرة very nail ليضغطه وينقله لمصنع إعادة تدوير لتحويله إلى مادة يصنع منها ملابس وأحذية.

وأكد خالد مبارك رئيس جمعية كتاب البيئة، أن عدد الأعمال المقدمة للمسابقة بلغت 53 عملا صحفيا تتنوع بين الحوار والتحقيق والصورة والفيلم التسجيلي والتعليق الصوتي.

معايير تقييم الأفلام

ولفت مبارك إلى أن اللجنة استندت في تقييم الأعمال إلى عدة معايير؛ أهمها الفكرة وأن تكون جديدة في تناول القضية وخاصة التغيرات المناخية؛ تلك القضية الحاضرة عالميا وإقليميا ومحليا، التي تظهر مدى اجتهاد الصحفي في تقديمها بشكل مبتكر ومدى إبداعه في المعالجة والكتابة والتجديد والبعد عن العمومية، فكلما كان الموضوع وفكرته محددة الإطار كلما كانت فرصة اختيار الموضوع أعلى في المنافسة، وأن يكون للأعمال أهمية من حيث عدد من تعنيهم القضية بالنفع أو الضرر وإبراز الموضوع لهذه النقاط، وأن تكون المعالجة من حيث التنوع في مصادر الموضوعات الصحفية التي تعتمد على الدقة في التناول، لها الفرصة الأعلى في التميز بحيث يكون الموضوع يتناول كافة الأطراف المعنية، وكذلك العمق في التناول وعدم السطحية في العرض بحيث يقدم الصحفي الفكرة كاملة، وفي أقل عدد من الكلمات حتى يصل المضمون للقارئ بشكل واضح ودون ملل.