الري: معدلات الأمطار على منابع النيل خلال شهر يونيو «مبشرة»

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائيه، خلال فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي وتقليل شكاوى المياه.

واستعرض عبدالعاطي، خلال الاجتماع، معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل حيث تبين أن معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشرة، كما تم متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل.

الاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة الاحتياجات المائية

كما استعرض الاجتماع، موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، كما وجّه قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالوزارة بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات؛ لضمان جاهزيتها.

موقف تطهيرات الترع والمصارف بالمحافظات

واستعرض وزير الري، الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف.

كما أكد الوزير أهمية جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية ،وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي؛ للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية.