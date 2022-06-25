حقيقة قطع مياه الشرب عن الدلتا وتسرب مواد بترولية في النيل بالصعيد

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بقطع المياه عن عدد من المناطق الواقعه في نطاق عملها بسبب غسيل المروقات بالمرفق، فيما نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر انقطاع المياه في بعض المناطق التابعه لها، نتيجة تسرب مواد بتروليه بنهر النيل.

أسباب ومدة قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهيلة عبر منشور علي الصفحة الرسمية الخاصة بها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قطع المياه اليوم السبتعن بعض مناطق السنبلاوين السبت، بدء من 6 صباحًا حتى 2 ظهرًا ولمدة 8 ساعات، لقيامها بأعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهيلة عبر منشورعلي الصفحة الرسمية الخاصة بها علي موقع «فيسبوك» إلى المناطق المتأثرة بقطع المياه لقيامها بأعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات هي «طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، وديو الوسطى، والحصاينة، والتوابع».

توفير سيارات صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهيلة عبر منشورعلي الصفحة الرسمية الخاصة بها علي «فيسبوك» المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز بمناطق «طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، وديو الوسطى، والحصاينة، والتوابع» بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال لافتا الي انها قامت صباح اليوم بتوفير سيارات صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع.

محطات المياه بمدينة الأقصر تعمل بكامل طاقتها

ونفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عبر منشور علي «فيسبوك» انقطاع المياه نتيجة تسرب مواد بترولية أو رصدها تسرب بقعة سولار بنهر النيل فى نطاق حرم مأخذ محطة مياه الشرب، وتؤكد الشركة على عمل محطات المياه بمدينة الأقصر بكامل طاقتها.

ولفتت الشركة إلى أنه ترددت بعض الشائعات بين المواطنين عن انقطاع المياه نتيجة تسرب مواد بترولية بنهر النيل، لكنها شائعات غير صحيحة.