مؤسسة هنداوي تتيح رواية «ثرثرة فوق النيل» على منصتها الإلكترونية مجانا

أعلنت مؤسسة هنداوي الثقافية، إتاحة رواية «ثرثرة فوق النيل» للكاتب نجيب محفوظ إلكترونيا ومجانا للقراء، وذلك بموجب تعاقدها مع ابنة الروائي الراحل، والذي بدأ تنفيذه من مطلع مايو الماضي، بصدور ملحمة «الحرافيش»، التي كانت أول أعمال أديب نوبل عبر موقع وتطبيق المنصة الالكترونية.

وصدرت «ثرثرة فوق النيل» لأول مرة عام 1966، ومن أجواء الرواية: «لأننا نخاف البوليس والجيش والإنجليز والأمريكان والظاهر والباطن؛ فقد انتهى بنا الأمر إلى ألَّا نخاف شيئًا».

حقيقة كاشفة

وعلقت مؤسسة «هنداوي» في بيان صحفي: قبل عامٍ واحد من النكسة، وبينما الكلُّ يُردِّد الحديثَ عن التقدُّم العظيم الذي يعيشه المجتمع المصري في الخمسينيات والستينيات، خرج نجيب محفوظ بالحقيقة الكاشفة التي صفَعت وجوهَ الأبواق الكاذبة؛ ليؤكِّد على حالة الضياع والتمزُّق التي يُعانيها الشارع المصري، وأن مجتمعًا كهذا مُقبِل على كارثة لا مَحالة.

وتابعت: قدَّم «محفوظ» ثرثرتَه التي حوَت الكثيرَ من الرمزيات؛ فكل جملة فيها حقيقة مؤكَّدة، وخلف كلِّ هَزْل جِد، وخلف كلِّ عَبَث فلسفةٌ مُحكَمة، ورؤيةٌ صائبة؛ ففي عوَّامة على شاطئ النيل اجتمعت مجموعةٌ من الأشخاص من شرائحَ مختلفةٍ من المجتمع المصري، كلٌّ منهم له عالَمه الذي هرب منه؛ ليُمارِسوا في العوَّامة حياةَ اللاشيء، الخاليةَ من المعنى، ولكن وراء اللاشيء تجد المعنى الحقيقيَّ للمرحلة وللحياة. روايةٌ مُكثَّفة تَسبر أغوارَ الحياة، لتكشف لنا عن المعنى الحقيقي للوجود.

لقراءة وتحميل الرواية مجانا من هـنا

نشر أعمال نجيب محفوظ عبر موقع مؤسسة «هنداوي»

ويأتي نشر أعمال الأديب نجيب محفوظ عبر موقع مؤسسة «هنداوي»، بموجب تعاقدها مع أسرة نجيب محفوظ، لنشر أعماله الكاملة عبر منصتها الإلكترونية وتقدمها مجانًا للقراء، ويشمل التعاقد نشر وإتاحة جميع أعمال محفوظ من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة وكل ما صدر لأديب نوبل، ليكون في يد القارئ العربي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «هنداوي كتب».

وصدر إلى الآن ملحمة «الحرافيش»، و«قصر الشوق»، و«بين القصرين»، و«السكرية»، و«اللص والكلاب»، ويتوالي نشر الأعمال تباعا.