مارسيل خليفة يتعرض لأزمة صحية.. ويوجه رسالة مؤثرة للأطباء

أعلن الفنان اللبناني العالمي مارسيل خليفة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

مارسيل خليفة ينشر صورة من داخل المستشفى

ونشر مارسيل خليفة، صورة له داخل المستشفى، وعلق عليها: «لقد أجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط، فكنت أحسب أنني سألجا إليه مثل سائر الناس شخصا مريضا يطلب العلاج للوعكة التي ألمّت به على حين غرة.

وأضاف خليفة: «لكني أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وأيديهم، حتّى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته، فلا يروا إليه إلاّ من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية عليّ أن أستدرك وأقول إنهم قاموا بأكثر من واجبهم في تطبيبي وتمريضي، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية».

مارسيل خليفة يوجه رسالة لأصدقائه

واختتم: «لكني أشعر أن ما تعرضت له من تحرّش عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أدّيت رسالتي بنبل، أشعرني في ذات الوقت بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله.. أطباء المستشفى وممرضاته، يا من سهروا على راحتي، أصدقائي الذين تحملّوا عبء هذه الوعكة.. لكم مني كل الحب والعرفان على الصنيع الجميل».