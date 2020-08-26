مارسيل خليفة ناعيا ثريا جبران: "أيتها المسكونة بنداء الماضي قد تضيعين"

نعى الموسيقي اللبناني مارسيل خلفية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنانة المغربية الكبيرة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران، والتي توفت بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب مارسيل: "ثريّا جبران ولدت في الدار البيضاء وكانت جذورها تمتد إلى قرطبة والشام، ثريّا إبنة درب السلطان العريق وأيقونة المسرح المغربي، والمسرح ليس له مكان ضيّق يتحرّك في فضاء إنسانيّ، بحثت عن موطئ قدم على خشبة في زحام العالم والتاريخ، وحققت نفسها بشكل خاص وسط هذا الزحام".

وأضاف "تألقت الطفلة في المسرح البلديّ وعمرها لا يتعدّى عشر سنوات، كانت تجرؤ على اختراع نص تمثله وبدأت تقلّد ما تسمعه في أرجاء الأحياء الشعبيّة من حلقات الخرافة والحُواة وحرارة الهتاف في الساحات، لم تكن تعرف بأنها ستصل بعملها إلى حد الحرفة، كانت تعتقد أنها ستبقى هاوية مسرح وحتى آخر لحظة من حياتها ظلت تؤنس بين الهواية والمهنة، وبقيت هاوية ومحترفة بنفس الوقت وحتى لما عينّت وزيرة ثقافة، كسرت النمط الرسمي في العلاقة، وبهذا التأرجح بين المهنة والهواية تحقق شيء ما".

وتابع "ثريّا جبران ارتبطت أعمالها بالبسطاء والمهمشين مع الطيب الصديقي وفي فرقة مسرح اليوم، وأبدعت في أربع ساعات في شاتيلا - شهادة جان جينية عن المجزرة الرهيبة، وعندما التقيت ثريّا للمرة الأولى وفي زيارتي الأولى للمغرب وكانت في عزّ فتوتها، قالت: عمري الآن أصبح متقدماً وعليّ أن انتبه للوقت ويذكرني بأنني ضيعت الكثير، في أي يوم لا أعمل أشعر بإحباط شديد، بقيت سنوات قليلة أحقّق فيها المشروع الذي لا يتحقّق، المسرح المتحرّر من عبء تاريخه، من عبء الواقع، طبعاً عملية مستحيلة ولكن عليّ ان أسعى، عليّ أن أحاول وأصدق أنه موجود لكي أبحث عن المسرح المستحيل".

واختتم قائلًا "يا أيتها المفتونة بالتاريخ خذي ريثكِ قليلاً وتمهلي لئلاّ يفوتك ما تراه العيون من ألوان وأشكال، أيتها المسكونة بنداء الماضي قد تضيعين في الزحام ويضيع منك الختام، ثريّا جبران شكراً لكِ".