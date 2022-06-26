ناجي الشهابي: الحوار الوطني سيساعد في التغلب على التحديات المختلفة

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت في ظل تحديات إقليمية ودولية وداخلية ضخمة جدا، تحتاج إلى تضافر كل جهد، والاصطفاف الوطني خلف الرئيس والدولة ومؤسسات الدولة.

وأضاف الشهابي في لقاء على قناة إكسترا نيوز، أنّ التحديات الداخلية متمثلة في عدة أمور، مثل البطالة والفقر ومعاناة الجماهير من فاتورة الاصلاح الاقتصادي، الذي كان لا بد منها.

التحديات الإقليمية ليست مقتصرة على الحدود الشرقية فقط

تابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التحديات الإقليمية ليست مقتصرة على الحدود الشرقية فقط، لكن هناك الملف الليبي، والسد الإثيوبي، وبعض القوى الإقليمية التي تنافس مصر في دورها القيادي.

وأوضح أن الدولة المصرية في حاجة إلى مواجهة هذه التحديات، في ظل الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، التي أصابت الاقتصاد العالمي بالكساد، ومن ثم، فقد أعدّ الحزب ورقة انطلاقا من برنامجه السياسي الذي حصل على رخصته بناءً عليه، وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا عام 2002.

إصلاحات لا بد منها

وأردف: «الدولة المصرية كان لا بد لها أن تطبق الإصلاحات، وبالتالي فإن المواطن غضب، وأحد أسباب الغضب أن هناك مشكلات حياتية صغيرة، لا يجد من يرفعها عنها، وهذه الاحتياجات لا تحتاج إلى موازنة، ولكن الإدارة المحلية تقوم بحلها، وسيتأتى هذا الأمر من خلال الانتخابات المحلية، فلو كان لدينا 60 ألف قيادة محلية لتم التعامل مع مشكلات المواطنين المختلفة، الدولة تحل مشكلاتهم، لكن المجالس المحلية ستلعب دورا كبيرا أيضا».