رئيس حزب الجيل: الحوار الوطني فرصة لاستعادة حيوية الحياة السياسية بمصر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ الحوار الوطني فرصة ذهبية لكي نستعيد حيوية الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية في مصر، موضحًا أن الرئيس السيسي لم يفاجئه بهذه الدعوة، حيث كان يتوقع أن الحوار يأتي في يوم من الأيام.

وأضاف الشهابي في لقاء ببرنامج الحوار الوطني، الذي يقدمه أحمد أبو زيد وأية لطفي على قناة إكسترا نيوز، أنّ دستور الدولة المصرية ينص على نظام سياسي قائم على تعدد الأحزاب، وبالتالي كان لا بد من وجود الرأي والرأي الآخر وهو ما حدث.

وتابع رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أن الرئيس السيسي وضع شروطا لإنجاح هذا الحوار، حيث قال إن الحوار لا يقصي أحدا، وبالتالي يحقق ما يستهدفه الوطن والرئيس.

عودة سياسيين بعد فترة من الانقطاع

وأشار إلى أن الحوار الوطني ليس للكتلة السياسية لثورة 30 يونيو فقط، حيث جرى توجيه الدعوة لسياسيين مصريين خارج الوطن كانوا بعيدين عن معسكر الثورة، وبالتالي فإن المجال واسع ومفتوح والشرط الوحيد هو ألا يكون المدعو تلوثت يداه بدماء المصريين.

كتلة 30 يونيو حية لم تغب عن الساحة

ولفت إلى أن كتلة 30 يونيو حية لم تغب عن الساحة، ومن اختفى منها طيلة الفترة الماضية، كان يعلم أن هناك حكما وطنيا يجري بأقصى سرعة لإنجاز مهمة إعادة بناء الدولة ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه.