هيئة الشراء الموحد: لدينا احتياطي استراتيجي طبي آمن

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إنّ الهيئة تلقت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل احتياطي استراتيجي آمن للدولة في جميع الاحتياجات الطبية مثل الأجهزة والأدوية والمستلزمات والمعامل بالغ الأثر في عبور أزمة كورونا ومواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على سلاسل الإمداد والتموين على مستوى العالم.

وأضاف «زيدان» خلال كلمته بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، أنه من نتائج الشراء المجمع للهيئة الحصول على الاحتياجات الطبية بأعلى جودة وأفضل الأسعار وتوفيرها لجميع مستشفيات الدولة ما يحقق العدالة الاجتماعية.

ولفت أنه مع الاتجاه العالمي نحو الإقليمية والتي أصبحت أمرا مصيريا، وبصفة خاصة بين الدول الأفريقية، التي تتشابه في ماضيها وحاضرها وتتطلعاتها المستقبلية، تتبنى الهيئة المصرية للشراء الموحد نهجا متصلا يسعى لإقامة روابط إقليمية تهدف لتحقيق منافع مشتركة وتكامل متوازن بين الشعوب، في مجال أنظمة الرعاية الصحية والصناعات المرتبطة بها.