«الرقابة الصحية»: استفدنا من «السياحة» في وضع معايير المستشفيات الخضراء

قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن معايير الجودة في المنشآت الطبية تتضمن أمورا محددة لمكافحة العدوى، عن طريق وضع ضوابط لفصل النفايات وكيفية التخلص منها، وكذلك طرق الفصل والتداول والتعامل مع النفايات الطبية بأنواعها، سواء كانت بيولوجية أو كيماوية أو معدية أو غير معدية أو نفايات مشعة أو غير مشعة.

وأشار «أبو يوسف» إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة لضمان التزام المنشآت الطبية بالقوانين والضوابط المصرية في هذا الشأن، إضافة إلى مطابقتها لمعايير الجودة الخاصة بالهيئة، لافتًا إلى استهداف الهيئة إطلاق متطلبات التميز البيئي من خلال المستشفيات الخضراء والمستدامة.

تجربة رائدة وملهمة لوزارة السياحة

وأشاد «أبو يوسف»، في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، بتجربة وزارة السياحة في تلبية متطلبات التميز البيئي من خلال عدد كبير من الفنادق الخضراء.

وأوضح أن وزارة السياحة قطعت شوطا كبيرا في تطبيق التميز البيئي على أرض الواقع، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية استفادت كثيرًا من تجربة وزارة السياحة في وضع متطلبات التميز البيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة.

ولفت إلى أن وضع هذه المتطلبات ليس بالأمر السهل والبسيط، ويتطلب الرجوع إلى العديد من الدراسات والخبرات للاستفادة منها، وهو ما تطلب التعاون مع 30 شريكا، منها وزارة البيئة والتى تعتبر شريكا رئيسيا للهيئة، مشيرا إلى صياغة 10 معايير خاصة بالمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة.

أول مستشفى خضراء في مصر بشرم الشيخ

وأوضح نائب رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تقوم الآن بتجربة لتطبيق هذه المعايير على أحد المستشفيات بجنوب سيناء في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن اختيار المستشفيات للتجربة وليس الوحدات الصحية يرجع لكون الأولى أكبر مساحة من الثانية وبالتالي متطلباتها أكثر، ويمكن من خلالها تطبيق المعايير الموضوعة، والتي تشمل إدارة المستشفى وخططها وإدارتها التشغيلية التي ينبغي أن تراعي الاستدامة وأن تكون صديقة للبيئة.

وأشار إلى تميز المستشفيات الخضراء باحتوائها على مساحات خضراء كبيرة تتيح للمريض استنشاق هواء نقي، كما أن أسطحها تكون مزروعة وعاكسة للشمس لتوفير الطاقة وهو ما بدأت الهيئة في تنفيذه بالفعل، إضافة إلى أن الغذاء المقدم للمريض بالمستشفيات الخضراء يتم زراعته بطرق مستدامة وطبيعية.