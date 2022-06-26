حلمي النمنم: ثورة 30 يونيو حدث فريد في التاريخ المصري

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو تُعد حدثا فريدا في التاريخ المصري لا يقارن إلا بثورة 1919؛ لأن الملايين خرجوا في ثورة 1919، موضحًا أن سعد زغلول كان فلاحًا واستطاع الوقوف ضد الإمبراطورية الاستعمارية حينها، بينما ثورة 30 يونيو تحركت ضد تنظيم دولي قال إنه يظل موجودا لسنوات، وكان مدعوما من الإدارة الأمريكية.

وأضاف «النمنم»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، على شاشة «TEN»، أن المواطن المصري نزل بصدره العاري ضد الإخوان وأمريكا ليقول «يسقط حكم المرشد» في ثورة 30 يونيو؛ ليتم إسقاط مقولة أن الشارع في يد الإسلاميين والجماعات المتطرفة، بعد أن كان تنظيم جماعة الإخوان يقول «الشارع لعبتنا».

الإعلان الدستوري كان عجيبا

فيما أشار المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إلى أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه المعزول محمد مرسي كان عجيبا، وأعطى رؤية أننا مقبلين على نظام عصيب، حيث أقال النائب العام عبدالمجيد محمود، و4 من قضاة المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن القضاة اتفقوا مع المستشار عبدالمجيد الذي تمت إقالته على رفع دعوى لإبطال هذا الإعلان وإعادته لمنصبه، وتقرر أنه هو من يقوم برفع الدعوى والدفاع عن المستشار عبدالمجيد محمود.

ثورة 30 يونيو كانت إنقاذا للهوية المصرية

وأوضح «حسين»، خلال حواره في نفس البرنامج، أنهم حصلوا على حكم بإلغاء قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، معتبرا أن هذه الموقف كان أول معول ضد جماعة الإخوان، منوها بأن ثورة 30 يونيو كانت إنقاذا للهوية المصرية، مطالبا بتأسيس المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة بعد صدور قانون الإدارة المحلية.