حلمي النمنم ناعيا تهاني الجبالي: سيدة عظيمة وصاحبة مواقف وطنية

نعى حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، المستشارة الراحلة تهاني الجبالي، مؤكدًا أنه تعامل معها منذ عام 1986، وأجرى معها حوارًا عام 1987، موضحًا أنها سيدة عظيمة.

وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المستشارة الراحلة لها مواقف معروفة للرأي العام وأخرى غير معروفة، مؤكدًا أنه إبان تسعينيات القرن الماضي حينما زار الفريق عمر البشير مصر طلب إجراء لقاء مع مجلس نقابة المحامين، الذي كان يسيطر عليه الإخوان آنذاك.

سيدة المحكمة الدستورية

وتابع أنها كانت المرأة الوحيدة العضو في المجلس، وقالت للبشير آنذاك إن ما يقوم به سيكون له مخاطر جمة على السودان ومصر والمنطقة بأسرها، مؤكدًا أن هذا الحديث كشف عورة الإخوان والبشير في هذا الاجتماع «وده غير المعروف والمعلن».

إصرار كبير على احترام القانون في مواجهة الإخوان

وأوضح أنه من ضمن المواقف المعلنة والمعروفة للراحلة، أنه في شهر يونيو 2012 حينما أصر محمد مرسي على عدم تأدية اليمين أمام المحكمة الدستورية، أصرت أن يذهب إلى مقر المحكمة الدستورية لتأدية اليمين، وأكدت أن ذهاب مرسي للمحكمة شرف له «وساعتها سميتها سيدة المحكمة الدستورية»، وبعد ذلك «عملوا قانون سموه قانون تهاني الجبالي لإبعادها عن المحكمة».

وأكد أن لها دورًا للتأهيل لثورة 30 يونيو حتى فض البؤرتين في رابعة والنهضة، وكانت سيدة وطنية من طراز رفيع، موضحًا أن التاريخ سيذكر لتهاني الجبالي أنها سيدة كانت قادرة، في عز وجود الإخوان وسطوتهم وغطرستهم، على الوقوف مع نخبة محترمة من البلد لتقول «يسقط يسقط حكم المرشد»، وكانت واحدة من الرموز حينها.

وختم: «الإخوان كانوا حاطين أجهزة تنصت على قضاة المحكمة الدستورية وعدد آخر من القضاة في العام الأسود الذي حكم فيه الإخوان».