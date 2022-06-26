إيمي سمير غانم: «ماشية بميه في عربيتي عشان أسقي الحيوانات في الحر»

ناشدت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها بضرورة إطعام حيوانات الشوارع، مع توفير المياه لهم، لا سيما في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ونشرت إيمي سمير غانم، مقطع فيديو، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «أحلى ثواب أنك تشرب حيوان يكون عطشان في الحر، زي ما نقدر نساعد إنسان عطشان بإزازة مياه وده ثواب أكيد جميل، برضه نساعد الحيوانات مش بتقدر تتكلم».

وأضافت إيمي سمير غانم: «أي حد يشوف إنسان أو حيوان في الحر ده يعمل كده، أنا ماشية بمياه في عربيتي عشان أساعد الحيوانات».

شائعات انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

وترددت شائعات انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حرص الرداد على نفيه أكثر من مرة بطرق مختلفة؛ منها نشر مقطع فيديو له من السعودية خلال عرض إحدى مسرحياته موجهًا رسالة لزوجته، وأخرى بنشر صور تجمعهما سويًا.

إيمي سمير غانم تعبر عن افتقادها لوالديها

ولا تزال إيمي سمير غانم تعيش حالة نفسية سيئة منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، ما أدى إلى توقف نشاطها الفني واختفائها عن الأضواء واقتصرت حياتها على زيارة والديها بشكل دوري في قبرهما وقراءة القرآن والدعاء لهما وتوزيع الصدقات، حيث قالت قبل أيام: «محتاجاكو قوي، شكلها كدة الدنيا مش هتكون فيها أيام حلوة من غيركم، نفسي أشوف بس ضحكتك يا بابي أو مامي تديني قوة على مشاكل الحياة ومسؤوليتها، حقيقي أنا ولا حاجة من غيركم».