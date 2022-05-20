إيمي في الذكرى الأولى لوفاة سمير غانم: «بحلم بيك وأقوم أضحك»

أحيت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها الفنان سمير غانم.

وكتبت إيمي سميرغانم «النهارده الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش أن كل يوم صعب عليا، بابي حبيبي انت النفس اللي بتنفسه ولما بنام وأشوفك والله بصحي أضحك لوحدي.. ربنا يغفر لك يارب و يفرحك في الجنة إن شاء الله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للأبد نسألكم الفاتحة».

وفاة الفنان سمير غانم

وتوفي الفنان سمير غانم إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب بالمرض في بداية العام الماضي وتم نقله إلى المستشفى وبعد أن أثبتت التحاليل سلبية مسحة الفنان سمير غانم أصيب بمضاعفات وحدوث فشل كلوي ورحل عن عالمنا يوم 20 مايو 2021.

حالة أيمي سمير غانم النفسية

وابتعدت الفنانة إيمي سمير غانم عن الوسط الفني واعتذرت عن عدد من الأعمال الفنية بسبب حزنها على وفاة والديها، وكان أول ظهور مؤخرا لها في حفل توزيع جوائز joy award الذي تم تنظيمه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من النجوم الأجانب والفنانين العرب وتم تكريم اسم والديها خلال الحفل وتسلمة الجائزة هي وشقيقتها دنيا.