حسن الرداد ينشر فيديو كوميدي مع إيمي سمير غانم

نشر الفنان حسن الرداد، مقطع فيديو كوميدي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بصحبة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والتي ظهرت بصوتها فقط خلال قيامها بعملية التصوير بنفسها.

حسن الرداد يمازح إيمي سمير غانم

وظهر حسن الرداد، وهو يجلس على طاولة طعام كبيرة، وأمامه عدد قليل من الأطباق، ومازحته إيمي سمير غانم بقولها «حسن إنت مستني حد على الأكل»، ليرد الرداد بقوله: لأ طبعًا، الناس الجاية، أومال كل الأكل ده عاملينه لمين، ياريت تجيبي كل الأكل، الشيف شغال بقاله 48 ساعة عشان يعمل كل الأكل ده.

لتقابله إيمي سمير غانم بالضحك على كلماته، خصوصًا وأن طاولة الطعام فارغة في ظل كبر حجمها، فيما تجلس والرداد في مكانين فقط وأمامهما عدد قليل من الأطباق.

وتفاعل عدد من جمهور حسن الرداد ومتابعيه على إنستجرام، الذين مازحوه بقولهم: فين الأكل ده؟، وكتب آخر قائلًا: ده تبذير أوفر الصراحة.

الجمهور يوجه رسالة لهما: ربنا يسعدكم

فيما حرص عدد آخر من المتابعين خلال تعليقهم على مقطع الفيديو، بتوجيه بعض الكلمات للفنانة إيمي سمير غانم منها: وحشتينا أوي، إيمي العسل ربنا يسعدكم.

وكانت عدد من الشائعات قد طالت حسن الرداد وإيمي سمير غانم، بشأن انفصالهما وحدوث الطلاق فيما بينهما، الأمر الذي حرص الرداد على نفيه أكثر من مرة بطرق مختلفة، منها نشر مقطع فيديو له من السعودية خلال عرض إحدى مسرحياته موجهًا رسالة لزوجته، وأخرى بنشر صور تجمعهما سويًا.