حلا شيحا ووفاء عامر ورانيا فريد يواسون إيمي سمير غانم بعد رثائها والديها

حرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنانة إيمي سمير غانم، ودعمها بعد منشور رثائها لوالديها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم.

وقالت الفنانة حلا شيحة: «حبيبتي إيمي سميرإنتي معاهم بالدعاء وهما معاكي يا حبيبة قلبي، هما سابوا حاجات جميلة انتي بس تغمضي عينيك وحتشوفي كل حاجة جميلة زرعوها جواكي.. حبيبتي استعيني بالله والدعاء وكل حاجة هتبقي أحسن إن شاء الله».

وعلقت رانيا فريد شوقي: «الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته»، وكتبت وفاء عامر: «اللهم أغفر لهم وارحمهم بجد لهم وحشة كبيرة آوي يا إيمي ربنا يصبر قلبك».

رثاء إيمي سمير غانم لوالديها

ورثت الفنانة إيمي سمير غانم والديها الراحلين، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» بكلمات مؤثرة تفاعل معها الجمهور والوسط الفني.

ونشرت إيمي صورة تجمع والديها، وعلقت عليها قائلة: «محتاجاكو قوي، شكلها كدة الدنيا مش هتكون فيها أيام حلوة من غيركم، نفسي أشوف بس ضحكتك يا بابي أو مامي تديني قوة على مشاكل الحياة ومسؤوليتها، حقيقي أنا ولا حاجة من غيركم»، واختتمت إيمي قائلة: «الحمد لله على قدر ربنا، وربنا يرحم يا رب كل أم وأب بناتهم محتاجينهم زي دلوقتي»، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور إيمي ودعوا للفنانين الراحلين بالرحمة والمغفرة، ولإيمي وشقيقتها دنيا بالصبر والسلوان.

حالة إيمي سمير غانم النفسية

ومازالت إيمي سمير غانم تعيش حالة نفسية سيئة منذ وفاة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، أدت إلى توقف نشاطها الفني واختفائها عن الأضواء واقتصرت حياتها على زيارة والديها بشكل دوري في قبرهما وقراءة القران والدعاء لهما وتوزيع الصدقات.