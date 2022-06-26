«الكشكي»: الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق المزيد من الحرية والانفتاح للدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه علم باختياره عضوا بمجلس الأمناء اليوم، مشيرا إلى أنه يكون هناك اجتماع مرتقب لتحديد الاختصاصات، لافتا إلى أن هناك قواعد تنظم العمل وهناك جلسات أولية سوف تتم وفي انتظار تحديد المهام والاختصاصات لا سيما وأن هناك منسقا عاما للحوار وهو ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأمين عام الحوار وهو المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وقال جمال الكشكي في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الحوار الوطني يحقق نجاح ولحمة وطنية كبيرة، والهدف منه هو تحقيق المصلحة العامة الوطنية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتحقيق المزيد من الحرية والانفتاح والبناء للدولة المصرية، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في التوقيت المناسب، وتلقى ترحيبا كبيرا وتصب في الخروج لمخرجات للحوار تكون في خدمة الدولة المصرية.

وأكد الكشكي، أن التوصيات أو المطالب التي تقدمت بها الأحزاب السياسية تعرض على مجلس الأمناء، مشيرا إلى أن كل شيء قابل للتحقيق طالما يصب في مصلحة الدولة.

وعلق على تشكيل مجلس الأمناء قائلا: «الاختيار تم من أسماء مرموقة ومتنوعة، ما يؤكد أن هناك نوايا لعمل جاد، حيث ضمت عددا من الصحفيين الباحثين وصحفيين يجمعون بين مهام أخرى إضافة إلى الجانب المهني الفني».

الحوار الوطني يتناول مختلف المجالات

وواصل: «سيكون حوارا شاملا يتناول مختلف المجالات والقضايا التي يطرحها الممثلون من كافة القوى السياسية ولن يكون هناك حجب لأحد، فالحوار متسع للجميع وبمثابة مرحلة من مراحل بناء الدولة».