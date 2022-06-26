عماد الدين حسين: الحوار الوطني لن يقتصر على »الفضفضة».. والكل سيشارك

شكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كل من رشحه، معربا عن أمنياته بأن تنجح مهمة الحوار الوطني، وعندما يقترن اسمه بهذا الأمر، فإنه يعتبره شرف له: «الحوار الوطني لن يقتصر على الفضفضة، والكل سيشارك ويعبر عن أفكاره».

أتمنى أن ننجز المهمة على أكمل وجه

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «الصدى» على قناة إكسترا نيوز: «أتمنى أن ننجز المهمة على أكمل وجه، والحوار الوطني يدور بين رؤى مختلفة تمثل الرؤى السياسية جميعها، لكن القانون والدستور يجمعنا جميعا، قد نتفق أو نختلف على أولويات هنا أو هناك لكن الجميع يستهدف خدمة الوطن».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يتمنى الوصول إلى أكبر قدر من التوافق الوطني بين القوى السياسية والاجتماعية واستعادة التحالف الذي قاد ثورة 30 يونيو، وبعد أيام قليلة سيتم احياء الذكرى الثورة التاسعة للثورة.

الحوار الوطني استعاد الروح التي سادت ثورة 30 يونيو

وأشار، إلى أن الحوار الوطني استعاد الروح التي سادت ثورة 30 يونيو التي استعادت الهوية الوطنية لمصر: «كل مصر شاركت في الثورة عدا الجماعات الظلامية والمتطرفة، وأتمنى أن يؤدي الحوار الوطني إلى ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي المصري والمزيد من الحريات للإعلام والقطاع الخاص وتكاتف القوى الوطني والمجتمع المدني».

وأشار، إلى أن مصر مقبلة على مرحلة تحتاج إلى كل الكفاءات والخبرات الموجودة فيها في كل الاتجاهات السياسية، طالما اعتادوا على العمل تحت مظلة القانون والدستور والدولة المدنية.