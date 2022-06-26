عضو «الحوار الوطني»: 30 يونيو ثورة واجهت التحديات بكل أنواعها

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس المختار يكون على قدر المسؤولية للخروج بحوار وطني قادر على مواجهة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية، لافتة إلى أن الحوار الوطني أهم حوار في تاريخ مصر الحديثة خاصة وأنه جاء بعد ثورة انتصر فيها الشعب وعبر عن رغبته.

فلسفة ثورة 30 يونيو

وأوضحت «أحمد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصدى» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني عليه دور كبير في تحقيق ما يأمله الشعب المصري في الدولة الحديثة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وضع العديد من المبادئ على أرض الواقع دون الحديث عنها مسبقا مثل حياة كريمة ومشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية ليؤكد ويعلن فلسفة ثورة 30 يونيو.

لا توجد خصومة بين أبناء الشعب الواحد

وأشارت «أحمد» إلى أن الجميع تأكد من أن ثورة 30 يونيو هي ثورة مواجهة التحديات بكل أنواعها؛ ومنها مواجهة جماعات الظلام والمشكلات الاقتصادية الكبرى؛ بما يلزم الجميع بالوعي الشامل والسيطرة على المشاعر في التعامل معها وخوض الحوار الوطني في تلك الظروف الراهنة، وتحقيق ما يرغب فيه المواطن المصري.

وأكدت عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أنه لا توجد خصومة بين أبناء الشعب الواحد إلا مع من رفع السلاح في وجه المصريين وهدم وخرب وسبب الضرر للأمن القومي المصري، لافتة إلى أن الحوار يتضمن وضع الرؤية العامة والمناقشة حولها.