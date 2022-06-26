رئيس حزب الشعب الديمقراطي: الحوار الوطني يؤدى لوضع أسس الجمهورية الجديدة

قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي جرى إعلان أسماء أعضاءه منذ قليل، سيصبح قادرا على إدارة الحوار الوطني، والنجاح في تلك المهمة الكبيرة التي يعول عليها كل المصريين، «الحوار سيؤدى إلى وضع أسس للجمهورية الجديدة، وده في حد ذاته أمر تاريخي لا يتكرر كثيرا».

فؤاد: المجلس ينبأ بثقة وقدرة كبيرة وبارقة أمل

أضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن آخر حوار وطني حدث، كان عام 2011، في عهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سابقا، في حين أن هذا التشكيل الخاص بمجلس أمناء الحوار، ينبأ عن ثقة وقدرة كبيرة وبارقة أمل، بأن يكون الحوار جادا ومثمرا.

فؤاد: ما سيحدث أثناء الحوار أمر في علم الغيب

واستطرد: «ما سيحدث أثناء الحوار أمر في علم الغيب، وظن جماعة الإخوان في فترة من الفترات، أن يكونوا قادرين على مواجهة الشعب المصري، وفرض الأمر الواقع عليهم، لكن الواقع يؤكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني، سيكون به كوكبة محترمة من العلماء والسياسيين والوطنيين المخلصين».

وأوضح أن أمانات الحزب المختلفة، تقوم يوميا بنشر الوعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقوم الصفحات بنشر ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات وفق خطته الطموحة حتى تصير مصر «قد الدنيا».