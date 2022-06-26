حزب العدل يرحب بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

أبدى حزب العدل، ترحيبه بإعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي شمل اختيار ممثلين من كل الأطراف، وعبَّر بشكل حقيقي وجاد، عن التنوع السياسي للقوى الديمقراطية المصرية.

وأشاد الحزب بتلك الخطوة التي تأتي لتجيب على اللغط والتساؤلات المثارة خلال الفترة الماضية؛ فإننا نشيد بجهود المنسق العام للحوار ضياء رشوان، على مجهوداته للوصول لهذا التشكيل الجيد، ونؤكد على تطلعنا لبدء جلسات الحوار الوطني، باعتبار أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد نحو صياغة مستقبل هذا الوطن، بما يحقق مصلحة مصر والمصريين.