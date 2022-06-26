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محمود مسلم

الإصلاح والنهضة: تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يعكس كافة الطيف السياسي المصري

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الوطن
09:23 م | الأحد 26 يونيو 2022
الحوار الوطني

الحوار الوطني

يثمن حزب الإصلاح والنهضة تشكيل مجلس الأمناء الذى أعلنته إدارة الحوار الوطني، ويرى أن تنوع التشكيل وضمه لكافة التوجهات السياسية الوطنية بمثابة ضمانه أساسية لنجاح الحوار الوطني.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني يأتي في توقيت غاية في الحساسية، ويقدر كافة الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء لنجاحه.

ويدعو حزب الإصلاح والنهضة القوى السياسية لأن تكون على قدر المسئولية الوطنية المطلوبة لنجاح الحوار.

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