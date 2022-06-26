محمود مسلم: حملة كبيرة لدعم مرضى ضمور العضلات تنطلق من «الوطن»

وجه الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، الشكر للشعب المصري، على دعمه لحملة التبرعات التي تتبناها «الوطن»، من أجل علاج الطفلة «رقية» مريضة ضمور العضلات، لافتا إلى أن الفن المصري له دور اجتماعي ووطني كبير، تجسد في دعم الفنانة وفاء عامر من خلال لايف مع الجريدة، لجمع التبرعات من أجل إنقاذها.

وأوضح «مسلم»، أن استجابة الفنانة وفاء عامر لحملة «الوطن»، أحدثت قفزة في حجم التبرعات، لافتا إلى أن «الوطن» نشر قضية الطفلة «رقية» منذ مايو الماضي، لكن القضية والحملة بشكل عام، مجهود مجتمع يدل على عظمة الشعب المصري، والأشقاء من خارج مصر.

مسلم: الفن المصري لا يكتفي بدوره على الشاشة

أكد الدكتور محمود مسلم، أن الفن المصري لا يكتفي بدوره على الشاشة فقط، لكن يؤدى رسالته في المجتمع، موجها الشكر للفنانين محمد هنيدي وأحمد العوضي وحمو بيكا وآيتن عامر وعمر فوزي، وغيرهم من الفنانين الذين دعموا قضية الطفلة رقية، لافتا إلى أن تكريم الفنانة وفاء عامر، يعتبر تكريما للفن المصري، بصفتها الأكثر تفاعلا في قضية الطفلة، كما أنها شاركت وأسهمت في العديد من المبادرات المجتمعية وأعمال الخير.

قالت الفنانة وفاء عامر بدورها، إن الفن دائما داعم للمجتمع والدولة، مثله مثل الصحافة والإعلام والمواطن المصري بشكل عام، «ربنا أكرمني إنى أكون أحد الأسباب في دعم حالة رقية، وفخورة بمشاركتي في دعمها، وفي أي وقت بلدي هتناديني، هكون مستعدة إنى أقدم كل اللى أقدر عليه من أجل شعب مصر».

عم الطفلة رقية يشكر «الوطن» على دعمها

قال «رمضان» عم الطفلة رقية، في مداخلة هاتفية لتليفزيون «الوطن»، إنه يتقدم بخالص الشكر لجريدة «الوطن» على دعمها لحالة ابنة شقيقه، متابعا أن «الوطن أول جريدة تتبنى حالة رقية بهذه الطريقة، وبدعمكم الموضوع اتحرك، وربنا أكرمنا وقدرنا نوصل لتكلفة علاج رقية، والحملة مستمرة بالدعاء، خاصة في الفترة المقبلة حتى الانتهاء من العلاج».

وفاء عامر تعلن استعدادها لدعم مبادرات الوطن

وأعلنت الفنانة وفاء عامر، استعدادها للمشاركة في دعم أي حالة إنسانية تتبناها جريدة «الوطن»، وستتواجد داخل استوديو الوطن، للدعم وتشجيع المشاركين على الدعم، لافتة إلى أنه سيجر دعم الطفلتين علياء وفريدة في المرحلة المقبلة».

وقدم الدكتور محمود مسلم، درع «الوطن» للفنانة وفاء عامر، التي قالت إن الدرع الذي حصلت عليه من رئيس التحرير، أغلى تكريم حدث لها في حياتها «درع الوطني غالي جدا عليا، وأفضل من أي تكريم في حياتي».

وعن مباراة الأهلي، قالت الفنانة وفاء عامر، إن الكرة مكسب وخسارة، «أنا مش بحب التعصب لكني أهلاوية، بحب الأهلى جدا، وأتمنى أنه يفوز بـ3 أهداف»، مضيفة أن «الوطن قوته في ناسه»، وكلمة الوطن غالية علينا كلنا واتربينا عليها.