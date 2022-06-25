والدة الطفلة رقية تشكر «الوطن»: «عملت انتشار فظيع لبنتي.. وماتوقعتش جمع المبلغ»

قدمت نورهان عبدالحميد، والدة الطفلة رقية، الشكر لما فعلته جريدة «الوطن» من حملة إنسانية كبرى من أجل جمع 40 مليون جنيه حتى تحصل ابنتها التي لم تكمل عامها الثاني على حقنة لعلاجها من مرض ضمور العضلات، والذي أصيبت به، «الحمد لله، أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، وحاجة عظيمة حصلت مكنتش متخيلاها، وحسيت بالفرحة، وجريدة الوطن عملت انتشار فظيع لرقية».

عبدالحميد: كان أملي في ربنا كبير أوي

وأضافت «عبدالحميد»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومنذ اليوم الأول من الحملة لم تكن قط تتوقع جمع 40 مليون جنيه حتى تحصل ابنتها على الحقنة من أجل شفائها، «أنا كان أملي في ربنا كبير أوي، ولكل أم عندها نفس المرض خلي ثقتك في ربنا عالية جدا، وتعاطف المصريين والعالم العربي فاجئني».

عبدالحميد: بتمنى كل الأمهات اللي عندها نفس المرض تحس بالإحساس اللي أنا حساه دلوقتي ده

وواصلت قائلة: «بتمنى أن كل الأمهات اللي عندها نفس المرض تحس بالإحساس اللي أنا حاساه دلوقتي ده، الحمد لله ربنا اختارها وإحنا راضيين، واكتشفنا أن ليها حقنة بـ40 مليون جنيه ولازم تاخدها مرة واحدة في حياتها قبل سن السنتين».

وأوضحت أن المرض بدأ بعد 6 أشهر من ميلادها، حيث كانت لا تشعر بقدميها على الإطلاق، كما كانت وأثناء جلوسها تسقط ولا تقوم بالاعتدال مرة أخرى، «ساعتها حسينا أن فيه حاجة غلط، ولما روحنا للدكاترة قالوا ده نقص فيتامينات، ومكنش فيه وعي بالنسبة لضمور العضلات الشوكي إطلاقا».

وتابع: «عملنا لها جلسات علاج طبيعي لمدة شهر لكن حالتها كانت للأسوأ، وكل يوم كانت بتفقد عضلة من جسمها، ولما لقينا أنها مش بتتحسن لجأنا للتحليل الجيني وهو اللي أظهر أن عندها ضمور عضلات شوكي، والمرض مكنش معروف».