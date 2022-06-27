روسيا تقصف مصنعا للصواريخ في كييف.. وسقوط قتلى وجرحى «فيديو»

أعلنت السلطات الأوكرانية خلال الساعات الماضية، عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين من جراء الهجمات الروسية المتتالية على كييف، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية قصف مصنع للصواريخ في العاصمة الأوكرانية، حيث تستهدف روسيا ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وذلك يأتي في محاولة لتحرير أراضي دونباس.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى الهجمات الروسية على كييف

وبحسب وكالة أنباء روسيا «نوفوستي»، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها استعانت بأسلحة فتاكة في قصف المراكز التدريبية للقوات الأوكرانية، في مناطق تشرنيهيف وجيتومير ولفيف، بالإضافة إلى إحباط هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني في البحر الأسود، في حين أسرت قوات لوجانسك الانفصالية ما يقرب من 70 مقاتل أوكراني داخل مصنع أزوت.

قصف مصنع للصواريخ في أوكرانيا

ووفقا لوكالة أنباء «رويترز»، أصيب صاروخ في وسط كييف في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، أدى إلى سماع دوي انفجارين قويين في ضواحى جنوب العاصمة، حيث هاجمت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية، واستهدفت أكثر من مبنيين سكنيين، وعزز الجيش الروسى مكاسبه شرق كييف.

وفى السياق ذاته، استهدفت القوات الروسية مجمع سكني بالقرب من وسط العاصمة كييف، أدى الى سماع دوي 4 انفجارات، ونشوب حريق كبير وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الأسود في سماء المدينة، حيث تعرف تلك المنطقة التاريخية بأمتلاكها سلسلة من الجامعات والمطاعم والمعارض الفنية الأثرية.

ومن جهة أخرى، قال عمدة مدينة كييف، إن طواقم الإسعاف أسرعت إلى منطقة شينكيفيسكي بمحيط كييف بعد سماع دوي 4 انفجارات، وتجرى السلطات المختصة إنقاذ وإجلاء المواطنين من بنايتين، مضيفا أن الهجمات الروسية هدفها الوحيد نشر الرعب داخل فلوب الأوكرانيين، خاصة مع اقتراب قمة الحلف الأطلسي في مدريد خلال الفترة بين 28 و30 يونيوالمقبل.