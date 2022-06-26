التموين: ننتظر رد روسيا لإعادة توريد القمح.. وتعاقدنا على 180 ألف طن «هندي»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القمح متواجد في كل الدول، موضحا أن الجزء الأكثر تعقيدا هو النقل والشحن والتأمين والضمان، وهو ما تهتم به وزارة التموين في اتفاقياتها مع دول تنويع استيراد القمح.

المصيلحي: إتمام الاتفاقيات مع دولة الهند

وكشف وزير التموين، عن إتمام الاتفاقيات مع دولة الهند لتوريد 180 ألف طن قمح من الهند، في طريقها لمصر .

ونوه وزير التموين إلى إجتماع تم الأسبوع الماضي على مستوى عال مع ممثلي من دولة روسيا للإتفاق على إعادة توريد القمح الروسي لمصر بطريقة آمنة.