روسيا تكثف ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا مع اجتماع زعماء مجموعة السبع

هزت أربعة انفجارات وسط العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، في أول هجوم من نوعه على المدينة منذ أسابيع، تزامنا مع انطلاق قمة مجموعة السبع فى ألمانيا.

فيما سمع دوي انفجارين آخرين، في الضواحي الجنوبية للمدينة في وقت لاحق اليوم، وفقا لوكالة أنباء رويتزر.

أوكرانيا: الصواريخ الروسية قتلت شخصا وأصابت ستة

وضربت صواريخ روسية مجمعا سكنيا وروضة أطفال في العاصمة الأوكرانية كييف الأحد، في ضربات وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها «وحشية»، إذ اجتمع زعماء قمة السبع في أوروبا، لمناقشة فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

قال مسؤولون، إن صواريخ روسية أصابت مبنى سكني ومجمعا لروضة أطفال في وسط كييف الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، فيما صعدت موسكو ضرباتها الجوية على أوكرانيا لليوم الثاني.

وقالت خدمات الطوارئ، إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقًا شب في مبنى سكني من تسعة طوابق لحقت به أضرار بالغة في منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط البلاد وتناثرت الحطام فوق السيارات المتوقفة خارج مبنى محترق مع حفرة في سقفه.

فمة السبع تناقش حظر واردات الذهب الروسي

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للحلفاء «علينا أن نبقى معا» ضد روسيا، إذ التقى زعماء العالم الأحد في قمة مجموعة السبع في جبال الألب البافارية، التي ستهيمن عليها الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها المؤلم على إمدادات الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم.

وفي بداية الاجتماع، تحرك أربعة أعضاء من مجموعة الدول السبع الغنية لحظر واردات الذهب الروسي في إطار مساع لتشديد العقوبات على موسكو، وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.