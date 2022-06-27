ريتا حرب تغادر المستشفى بعد نجاح عملية زرع العظام

أعلنت الإعلامية ريتا حرب عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عودتها إلى المنزل بعد نجاح عملية زرع العظام.

ونشرت ريتا حرب صورة تجمعها بابنتها داخل المنزل وعلقت عليها: «بعد عملية زرع العظم بجري لتثبيت أول عملية بعد الحادث من 6 أشهر، وبعد المضاعفات اللي صارت معي و21 يوما بالمستشفى، أخيراً اليوم طلعت وبكمّل فترة العلاج بالبيت وهيدي صورتي مع بنتي ميشيل أول ما طلعت».

ريتا حرب تجري عملية جراحية

وأعلنت الإعلامية اللبنانية ريتا حرب، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة والصور «تويتر» الجمعه الماضية، تلقيها جلسات العلاج الطبيعي في تركيا بعد نجاح عمليتها الأخيرة في القدم.

ونشرت ريتا حرب فيديو لها وهي تتحرك بعكاز داخل المستشفى وعلقت: «لكل اللي بحبوني وما وفّروا صلاة ودعوات بشكركم من كل قلبي والله استجاب وبلش التحسن والاستجابة للعلاج يبينوا وبحب تشوفوا هالتقدم بها الفيديو».

وأضافت ريتا: «ما بحياتي تمنيت شر لمخلوق بالعكس.. وإن شاء لله ما حدن يصيبو شي وما تشوفو غير الخير يا رب، بس اللي مفكرني عم بعمل نقاهة بتركيا بحب قول هي النقاهة مش غلط لو صحتي بتسمح بس إن شاء لله ما حدن يكون محللي بيللي عم بقطع فيه وكمان حلو الإنسان يحس مع غيره وما يكون أعمى وأطرش ساعة يللي بدّو كرمال الله يوفقو بحياتو وخلص الحكي هون».

تعرض ريتا حرب لحادث سير

وتعرضت الإعلامية ريتا حرب في أكتوبر الماضي لحادث سير في تركيا لتكشف عن حالتها الصحية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «ما زلت أعاني من إصابة في الساق والوجه، وما زلت في مرحلة العلاج، الحادث غيَّر لي حياتي، أول مرحلة رجلي الشمال التي أجريت فيها عددا من العمليات الجراحية، والعملية الأخرى في وجهي، وما زلت تحت الملاحظة، وإن شاء الله بدعواتكم لن أتعرض لجراحة جديدة».