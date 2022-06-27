مصرع مسن دهسا تحت عجلات ميكروباص في دار السلام بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام، شرق محافظة سوهاج، مصرع مسن في حادث سير به إثر اصطدام سيارة ميكروباص بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

الإخطار الأمن وبلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا يفيد بورود اشارة من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بوصول المدعو «عبد الحليم ا»، 68 عاما، بالمعاش، ويقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج إلى المستشفى المركزي بمركز دار السلام مصاباً «بكسر بالساق اليمني وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الإرتجاج»، ووفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويله إلى مستشفى أخميم المركزي، لإنقاذه واسعافه، ووفته المنيه فور وصوله إلى مستشفى أخميم المركزي قبل محاولة إسعافها.

حادث ميكروباص

وبسؤال نجله المدعو «محمد ع ا ا 38 عاما سائق» ويقيم بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج أفاد بأنه أثناء سير والده المذكور بالطريق بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج ليلا اصطدمت به السيارة ميكروباص «قيادة المدعو عبد الرحمن ح ع ح 41 عاما سائق»، ويقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج مما نتج عنه إصابته ووفاته واتهم نجل المتوفى قائد السيارة بالتسبب في الحادث كنا نفي الشبهة الجنائية.

أقوال قائد السيارة

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأشار إلى أنه اختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وقد تم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.