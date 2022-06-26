ضبط صاحب شركة استولى على 25 مليون جنيه حصيلة بيع عقارات بعقود وهمية في سوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بسوهاج، شخصا لاتهامه بغسيل الأموال من حصيلة مزاولة نشاط النصب على راغبي شراء وحدات سكنية بمحافظات سوهاج والقاهرة والجيزة، حيث يبيع الوحدة السكنية بعقود وهمية لعدة أشخاص في ذات الوقت.

بلاغ بيبع وحداث سكنية بعقود وهمية

وكانت قد تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبو سحلي، بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص ويدعى «م. ع. م»، صاحب شركة مقاولات ومقيم بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، ببيع شقق سكنية بعقود وهمية، فضلا عن بيع الشقق لأكثر من شخص داخل وخارج محافظة سوهاج، وبالبحث وجد بعض الشقق السكنية تم بيعها لأكثر من 6 أشخاص في ذات الوقت، وعقب تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، ثبت صحة المعلومات الواردة بالبلاغ، ليتم تحرير المحضر رقم 1152 لسنة 2022 إداري مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

حسابات بنكية بقيمة 25 مليون جنيه

كما أضافت التحريات أيضا، أن الشخص المقدم ضده البلاغ محبوس احتياطيا في 9 قضايا أخرى بتهمة النصب والاحتيال بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، حيث يتحصل على مبالغ نقدية نظير بيع شقق سكنية لأكثر من شخص، ويقوم بشراء عقارات سكنية ويؤسس شركات وهمية من أموال أصحاب الشقق التي باعها بعقود وهمية.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، إلى أن المشكو بحقه شريك في عدة أبراج سكنية داخل محافظات الجيزة والقاهرة وسوهاج، فضلا عن قيامه بتأسيس شركة مقاولات ووجود أرصدة بنكية وودائع نقدية باسمه تخطت 25 مليون جنيه حصيلة بيع عقارات وهمية بأكثر من 90 عقدا حتى الآن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.