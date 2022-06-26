رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام الامتحانات بكلية الحقوق في أسبوعها الرابع

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، سير أعمال الامتحانات بكلية الحقوق بمقر الجامعة الجديد، والتي تستمر في الفترة من 5 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو القادم، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور رابح رتيب، المشرف على الكلية، والدكتور حماد مصطفى، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

الامتحانات تسير بانتظام منذ بدايتها

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الامتحانات تسير بانتظام منذ بدايتها على مدار شهر يونيو، مضيفاً أنه تم توفير البيئة الامتحانية الملائمة لضمان أداء الطلاب للامتحانات دون حدوث أية مشكلات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي خاصة مع موجات الطقس الحار.

9554 طالبا مقسمين على 60 لجنة امتحانية

وأوضح الدكتور رابح رتيب، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 9554 طالبا مقسمين على 60 لجنة امتحانية، موزعة بمقرات مجمع المدرجات المركزي، بجامعة سوهاج ومظلة السيارات بجوار كلية التجارة ومبنى الكلية، مشيراً إلى أنه يتم متابعة الامتحانات بشكل منتظم للتأكد من توافر جميع وسائل الراحة داخل اللجان، وتواجد أساتذة المادة خلال فترة تأدية الامتحانات.