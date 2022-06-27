وفاة قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد متأثرا بإصابته داخل المستشفى

بعد ساعات من محاولة عدي خالد عبد الله حسان، المتهم بقتل الطالبة إيمان إرشيد في «جامعة العلوم التطبيقية» في الأردن، إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه خلال القبض عليه، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى عقب دخوله في غيبوبة.

وأعلن المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردني، العقيد عامر السرطاوي، مساء أمس الأحد، أن الجهود المتواصلة التي بدأتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء المتهم «مواليد 1985» في إحدى المزارع في «منطقة بلعما»، مضيفا في بيان أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت حسان، الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضا تسليم نفسه ومهددا بالانتحار.

قوة أمنية فاوضت المتهم بقتل الفتاة الأردنية

وأوضح السرطاوي، أن القوة فاوضت المتهم بقتل الفتاة الأردنية، إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله إلى المستشفى، قسم العناية الحثيثة، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية.

وأكدت مديرية الأمن العام أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائنا من كان، وفي إطار القانون.

وقدم السرطاوي، الشكر لرجال البحث الجنائي ومديريات الشرطة على ما بذلوه من جهد خلال الـ4 أيام الماضية، في إطار متابعة حادثة أرشيد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت إرشيد توفيت داخل الجامعة الواقعة في شمالي عمان بعد إطلاق شخص عيارات نارية باتجاهها يوم الخميس الماضي.

وكان النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات قرر في وقت سابق، حظر النشر في القضية.

مفيد إرشيد يقدم شكره للعاهل الأردني والأجهزة الأمنية على سرعة القبض على المتهم

من جانبه، قال مفيد إرشيد والد القتيلة، إنه تعرف على حسان الذي تطابق مع الصور التي شاهدها في كاميرات الجامعة، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

وأضاف إرشيد، في مقطع مصور نشره الأمن العام، أن لسوء الحظ انتحر حسان، في المكان الذي يتواجد فيه، مقدما شكره للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني والأجهزة الأمنية على السرعة والاحترافية الكبيرة في القبض على المتهم بقتل ابنته، خلال وقت قياسي.